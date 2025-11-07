BursaDEX+
Harga live FUSIO hari ini adalah 0.00118609 USD. Lacak informasi harga aktual FUSIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUSIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FUSIO (FUSIO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FUSIO ke USD:

$0.00118609
$0.00118609
+0.40%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live FUSIO (FUSIO)
Informasi Harga FUSIO (FUSIO) (USD)

$ 0.00118064
$ 0.00118064
$ 0.00118636
$ 0.00118636
$ 0.00118064
$ 0.00118064

$ 0.00118636
$ 0.00118636

$ 0.00609484
$ 0.00609484

$ 0.00118064
$ 0.00118064

+0.46%

-34.22%

-34.22%

Harga aktual FUSIO (FUSIO) adalah $0.00118609. Selama 24 jam terakhir, FUSIO diperdagangkan antara low $ 0.00118064 dan high $ 0.00118636, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUSIO adalah $ 0.00609484, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00118064.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUSIO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.46% selama 24 jam, dan -34.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FUSIO (FUSIO)

$ 238.52K
$ 238.52K

$ 1.19M
$ 1.19M

201.10M
201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FUSIO saat ini adalah $ 238.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUSIO adalah 201.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.19M.

Riwayat Harga FUSIO (FUSIO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FUSIO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FUSIO ke USD adalah $ -0.0006261772.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FUSIO ke USD adalah $ -0.0008939568.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FUSIO ke USD adalah $ -0.0039970794830300895.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.46%
30 Days$ -0.0006261772-52.79%
60 Hari$ -0.0008939568-75.37%
90 Hari$ -0.0039970794830300895-77.11%

Apa yang dimaksud dengan FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

Sumber Daya FUSIO (FUSIO)

Prediksi Harga FUSIO (USD)

Berapa nilai FUSIO (FUSIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FUSIO (FUSIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUSIO.

Cek prediksi harga FUSIO sekarang!

FUSIO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi FUSIO (FUSIO)

Memahami tokenomi FUSIO (FUSIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUSIO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang FUSIO (FUSIO)

Berapa nilai FUSIO (FUSIO) hari ini?
Harga live FUSIO dalam USD adalah 0.00118609 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUSIO ke USD saat ini?
Harga FUSIO ke USD saat ini adalah $ 0.00118609. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FUSIO?
Kapitalisasi pasar FUSIO adalah $ 238.52K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUSIO?
Suplai beredar FUSIO adalah 201.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUSIO?
FUSIO mencapai harga ATH sebesar 0.00609484 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUSIO?
FUSIO mencapai harga ATL 0.00118064 USD.
Berapa volume perdagangan FUSIO?
Volume perdagangan 24 jam live FUSIO adalah -- USD.
Akankah harga FUSIO naik lebih tinggi tahun ini?
FUSIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUSIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

