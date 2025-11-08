Harga Gabin Noosum Hari Ini

Harga live Gabin Noosum (NOOSUM) hari ini adalah $ 0.00006017, dengan perubahan 28.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOOSUM ke USD saat ini adalah $ 0.00006017 per NOOSUM.

Gabin Noosum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,874, dengan suplai yang beredar 799.51M NOOSUM. Selama 24 jam terakhir, NOOSUM diperdagangkan antara $ 0.00004551 (low) dan $ 0.00006011 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00590743, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001446.

Dalam kinerja jangka pendek, NOOSUM bergerak +1.70% dalam satu jam terakhir dan -8.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gabin Noosum (NOOSUM)

Kapitalisasi Pasar $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.87K$ 47.87K $ 47.87K Suplai Peredaran 799.51M 799.51M 799.51M Total Suplai 799,511,813.050691 799,511,813.050691 799,511,813.050691

Kapitalisasi Pasar Gabin Noosum saat ini adalah $ 47.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOOSUM adalah 799.51M, dan total suplainya sebesar 799511813.050691. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.87K.