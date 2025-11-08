Harga Galactic Bonk Hari Ini

Harga live Galactic Bonk (G-BONK) hari ini adalah $ 0.00005193, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi G-BONK ke USD saat ini adalah $ 0.00005193 per G-BONK.

Galactic Bonk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,963, dengan suplai yang beredar 865.91M G-BONK. Selama 24 jam terakhir, G-BONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00061356, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004592.

Dalam kinerja jangka pendek, G-BONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Galactic Bonk (G-BONK)

Kapitalisasi Pasar $ 44.96K$ 44.96K $ 44.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.96K$ 44.96K $ 44.96K Suplai Peredaran 865.91M 865.91M 865.91M Total Suplai 865,912,128.872118 865,912,128.872118 865,912,128.872118

Kapitalisasi Pasar Galactic Bonk saat ini adalah $ 44.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar G-BONK adalah 865.91M, dan total suplainya sebesar 865912128.872118. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.96K.