Harga live Galactic Bonk hari ini adalah 0.00005193 USD. Kapitalisasi pasar G-BONK adalah 44,963 USD. Lacak informasi harga aktual G-BONK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Galactic Bonk (G-BONK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 G-BONK ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Galactic Bonk (G-BONK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:33:36 (UTC+8)

Harga Galactic Bonk Hari Ini

Harga live Galactic Bonk (G-BONK) hari ini adalah $ 0.00005193, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi G-BONK ke USD saat ini adalah $ 0.00005193 per G-BONK.

Galactic Bonk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,963, dengan suplai yang beredar 865.91M G-BONK. Selama 24 jam terakhir, G-BONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00061356, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004592.

Dalam kinerja jangka pendek, G-BONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Galactic Bonk (G-BONK)

$ 44.96K
$ 44.96K

--
----

$ 44.96K
$ 44.96K

865.91M
865.91M

865,912,128.872118
865,912,128.872118

Kapitalisasi Pasar Galactic Bonk saat ini adalah $ 44.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar G-BONK adalah 865.91M, dan total suplainya sebesar 865912128.872118. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.96K.

Riwayat Harga Galactic Bonk USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00061356
$ 0.00061356

$ 0.00004592
$ 0.00004592

--

--

-7.96%

-7.96%

Riwayat Harga Galactic Bonk (G-BONK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ -0.0000100882.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ -0.0000300269.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000100882-19.42%
60 Hari$ -0.0000300269-57.82%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Galactic Bonk

Prediksi Harga Galactic Bonk (G-BONK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target G-BONK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Galactic Bonk (G-BONK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Galactic Bonk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Galactic Bonk (G-BONK)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Galactic Bonk

Berapa nilai 1 Galactic Bonk pada tahun 2030?
Jika Galactic Bonk tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Galactic Bonk tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:33:36 (UTC+8)

