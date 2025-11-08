Harga Galactic Bonk (G-BONK)
Harga live Galactic Bonk (G-BONK) hari ini adalah $ 0.00005193, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi G-BONK ke USD saat ini adalah $ 0.00005193 per G-BONK.
Galactic Bonk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,963, dengan suplai yang beredar 865.91M G-BONK. Selama 24 jam terakhir, G-BONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00061356, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004592.
Dalam kinerja jangka pendek, G-BONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Galactic Bonk saat ini adalah $ 44.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar G-BONK adalah 865.91M, dan total suplainya sebesar 865912128.872118. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.96K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ -0.0000100882.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ -0.0000300269.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Galactic Bonk ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ -0.0000100882
|-19.42%
|60 Hari
|$ -0.0000300269
|-57.82%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Galactic Bonk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.
Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.
Vision & Mission
Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.
Why Invest in G‑Bonk?
Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.
Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.
