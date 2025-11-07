Harga Galaxy Fight Club Hari Ini

Harga live Galaxy Fight Club (GCOIN) hari ini adalah $ 0.00104857, dengan perubahan 5.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00104857 per GCOIN.

Galaxy Fight Club saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 83,466, dengan suplai yang beredar 79.59M GCOIN. Selama 24 jam terakhir, GCOIN diperdagangkan antara $ 0.00104864 (low) dan $ 0.00114916 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.16, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00100186.

Dalam kinerja jangka pendek, GCOIN bergerak -2.64% dalam satu jam terakhir dan -13.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Galaxy Fight Club (GCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 83.47K$ 83.47K $ 83.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.02K$ 157.02K $ 157.02K Suplai Peredaran 79.59M 79.59M 79.59M Total Suplai 149,735,250.0 149,735,250.0 149,735,250.0

Kapitalisasi Pasar Galaxy Fight Club saat ini adalah $ 83.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GCOIN adalah 79.59M, dan total suplainya sebesar 149735250.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 157.02K.