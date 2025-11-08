Harga Game Fantasy Hari Ini

Harga live Game Fantasy (GFT) hari ini adalah $ 0.00516737, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GFT ke USD saat ini adalah $ 0.00516737 per GFT.

Game Fantasy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,649, dengan suplai yang beredar 11.93M GFT. Selama 24 jam terakhir, GFT diperdagangkan antara $ 0.0051241 (low) dan $ 0.00573868 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 36.84, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0051241.

Dalam kinerja jangka pendek, GFT bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -15.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Game Fantasy (GFT)

Kapitalisasi Pasar $ 61.65K$ 61.65K $ 61.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.65K$ 61.65K $ 61.65K Suplai Peredaran 11.93M 11.93M 11.93M Total Suplai 11,930,507.0 11,930,507.0 11,930,507.0

