Harga Game of Memes Hari Ini

Harga live Game of Memes (GOME) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOME ke USD saat ini adalah -- per GOME.

Game of Memes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,931, dengan suplai yang beredar 651.50M GOME. Selama 24 jam terakhir, GOME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01271128, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOME bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -13.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Game of Memes (GOME)

Kapitalisasi Pasar $ 51.93K$ 51.93K $ 51.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.93K$ 51.93K $ 51.93K Suplai Peredaran 651.50M 651.50M 651.50M Total Suplai 651,499,718.9 651,499,718.9 651,499,718.9

Kapitalisasi Pasar Game of Memes saat ini adalah $ 51.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOME adalah 651.50M, dan total suplainya sebesar 651499718.9. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.93K.