Harga gBLUE Hari Ini

Harga live gBLUE (GBLUE) hari ini adalah $ 11.43, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GBLUE ke USD saat ini adalah $ 11.43 per GBLUE.

gBLUE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 306,139, dengan suplai yang beredar 26.81K GBLUE. Selama 24 jam terakhir, GBLUE diperdagangkan antara $ 10.98 (low) dan $ 11.51 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11.55, sementara all-time low aset ini adalah $ 8.59.

Dalam kinerja jangka pendek, GBLUE bergerak +0.44% dalam satu jam terakhir dan +20.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar gBLUE (GBLUE)

Kapitalisasi Pasar $ 306.14K$ 306.14K $ 306.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 306.14K$ 306.14K $ 306.14K Suplai Peredaran 26.81K 26.81K 26.81K Total Suplai 26,806.24530687472 26,806.24530687472 26,806.24530687472

