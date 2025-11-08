Harga GBTC6900 Hari Ini

Harga live GBTC6900 (GBTC) hari ini adalah $ 0.00008124, dengan perubahan 1.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GBTC ke USD saat ini adalah $ 0.00008124 per GBTC.

GBTC6900 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,124.33, dengan suplai yang beredar 100.00M GBTC. Selama 24 jam terakhir, GBTC diperdagangkan antara $ 0.00007981 (low) dan $ 0.00008164 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00404111, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003895.

Dalam kinerja jangka pendek, GBTC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GBTC6900 (GBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GBTC6900 saat ini adalah $ 8.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GBTC adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.12K.