Harga GDOG Hari Ini

Harga live GDOG (GDOG) hari ini adalah $ 0.00000143, dengan perubahan 3.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GDOG ke USD saat ini adalah $ 0.00000143 per GDOG.

GDOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 118,588, dengan suplai yang beredar 82.89B GDOG. Selama 24 jam terakhir, GDOG diperdagangkan antara $ 0.00000141 (low) dan $ 0.00000148 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00018234, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000108.

Dalam kinerja jangka pendek, GDOG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GDOG (GDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 118.59K$ 118.59K $ 118.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 118.59K$ 118.59K $ 118.59K Suplai Peredaran 82.89B 82.89B 82.89B Total Suplai 82,890,845,403.62126 82,890,845,403.62126 82,890,845,403.62126

