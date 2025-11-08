Harga GearUp Hari Ini

Harga live GearUp (GUP) hari ini adalah $ 0.00070514, dengan perubahan 3.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUP ke USD saat ini adalah $ 0.00070514 per GUP.

GearUp saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,051.36, dengan suplai yang beredar 10.00M GUP. Selama 24 jam terakhir, GUP diperdagangkan antara $ 0.00069882 (low) dan $ 0.00073204 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.328423, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00064096.

Dalam kinerja jangka pendek, GUP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GearUp (GUP)

Kapitalisasi Pasar $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

