Harga GEI BEAR Hari Ini

Harga live GEI BEAR (GEI) hari ini adalah $ 0.00276264, dengan perubahan 3.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEI ke USD saat ini adalah $ 0.00276264 per GEI.

GEI BEAR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 191,784, dengan suplai yang beredar 69.42M GEI. Selama 24 jam terakhir, GEI diperdagangkan antara $ 0.00273861 (low) dan $ 0.00286538 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00821529, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00139935.

Dalam kinerja jangka pendek, GEI bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GEI BEAR (GEI)

Kapitalisasi Pasar $ 191.78K$ 191.78K $ 191.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 191.78K$ 191.78K $ 191.78K Suplai Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Total Suplai 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

