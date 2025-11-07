Harga GEI BEAR (GEI)
Harga live GEI BEAR (GEI) hari ini adalah $ 0.00276264, dengan perubahan 3.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEI ke USD saat ini adalah $ 0.00276264 per GEI.
GEI BEAR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 191,784, dengan suplai yang beredar 69.42M GEI. Selama 24 jam terakhir, GEI diperdagangkan antara $ 0.00273861 (low) dan $ 0.00286538 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00821529, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00139935.
Dalam kinerja jangka pendek, GEI bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar GEI BEAR saat ini adalah $ 191.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEI adalah 69.42M, dan total suplainya sebesar 69420539.8469265. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 191.78K.
+0.28%
-3.24%
-9.33%
-9.33%
Sepanjang hari ini, perubahan harga GEI BEAR ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GEI BEAR ke USD adalah $ +0.0007200047.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GEI BEAR ke USD adalah $ -0.0000631859.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GEI BEAR ke USD adalah $ -0.001788114703696841.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-3.24%
|30 Days
|$ +0.0007200047
|+26.06%
|60 Hari
|$ -0.0000631859
|-2.28%
|90 Hari
|$ -0.001788114703696841
|-39.29%
Pada tahun 2040, harga GEI BEAR berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.
GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.
The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.
Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.
The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.
Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.
Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.