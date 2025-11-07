Harga live GemLink hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GLINK adalah 98,520 USD. Lacak informasi harga aktual GLINK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live GemLink hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GLINK adalah 98,520 USD. Lacak informasi harga aktual GLINK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live GemLink (GLINK) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLINK ke USD saat ini adalah -- per GLINK.
GemLink saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,520, dengan suplai yang beredar 109.73M GLINK. Selama 24 jam terakhir, GLINK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.05577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, GLINK bergerak -0.26% dalam satu jam terakhir dan -9.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar GemLink (GLINK)
$ 98.52K
$ 98.52K$ 98.52K
--
----
$ 143.65K
$ 143.65K$ 143.65K
109.73M
109.73M 109.73M
160,000,000.0
160,000,000.0 160,000,000.0
Kapitalisasi Pasar GemLink saat ini adalah $ 98.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLINK adalah 109.73M, dan total suplainya sebesar 160000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.65K.
Riwayat Harga GemLink USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.05577
$ 0.05577$ 0.05577
$ 0
$ 0$ 0
-0.26%
-7.80%
-9.02%
-9.02%
Riwayat Harga GemLink (GLINK) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga GemLink ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GemLink ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GemLink ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GemLink ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
-7.80%
30 Days
$ 0
-8.00%
60 Hari
$ 0
-9.00%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk GemLink
Prediksi Harga GemLink (GLINK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GLINK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga GemLink (GLINK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga GemLink berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga GemLink yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GLINK untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga GemLink.
Apa yang dimaksud dengan GemLink (GLINK)
Gemlink is a cryptocurrency that prioritizes privacy and anonymity in transactions and data
transfers. It is based on Zk-SNARK technology, which ensures efficient and secure-proof
protocols. Gemlink aims to provide a fully secure and anonymous experience for users,
with continuous updates and development to maintain a high level of privacy. The project
also supports the development of applications and services based on private coins to meet
various user needs.
The tokenomics of Gemlink include Equihash algorithm, a block time of 60 seconds,
and a block reward of 30 Gemlink. Halvings occur every 2,102,400 blocks, and a total of
approximately 160,000,000 Gemlink coins will be mined. The premine blocks are divided
into a development fund and an equity fund. Future native tokens will be created and
stored in a vault for exchange with Gemlink tokens without generating inflation.
Gemlink emphasizes the importance of masternodes in authorizing and storing the
blockchain, ensuring network security. Masternode owners receive rewards and participate
in the voting system for decision-making. Gemlink aims to divide its actions into four areas
of development: MiracleBox wallet, AI Bot, game platform, and a cryptocurrency exchange
with Gemlink token. Each area has specific plans for expansion and improvement.
The MiracleBox wallet offers various features, including SWAP capabilities, support for
masternodes, and integration with other wallets. The AI Bot utilizes advanced algorithms
for market analysis and trading strategies. The game platform focuses on expanding game
offerings and introducing social features. The cryptocurrency exchange with Gemlink token
aims to provide a user-friendly platform with liquidity and security measures.
Gemlink’s development plan prioritizes the user experience and aims to deliver the best
services. The team will continue to work on expanding features, improving security, and
integrating with other platforms to meet user expectations
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GemLink
Berapa nilai 1 GemLink pada tahun 2030?
Jika GemLink tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga GemLink tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga GemLink hari ini?
Harga GemLink hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah GemLink masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
GemLink tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi GLINK, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian GemLink di Indonesia?
GemLink senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga GemLink saat ini di Indonesia?
Harga live GLINK diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga GemLink terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga GLINK untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga GemLink di Indonesia?
Harga GLINK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
100,295.01
-1.71%
ETH
3,230.05
-2.11%
COAI
1.0573
+23.31%
SOL
152.3
-2.32%
USDC
1.0005
+0.02%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk GLINK di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan GLINK/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga GemLink bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga GemLink akan naik tahun ini?
Harga GemLink mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga GemLink (GLINK) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:30:09 (UTC+8)
