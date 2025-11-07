Harga GemLink Hari Ini

Harga live GemLink (GLINK) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLINK ke USD saat ini adalah -- per GLINK.

GemLink saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,520, dengan suplai yang beredar 109.73M GLINK. Selama 24 jam terakhir, GLINK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.05577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GLINK bergerak -0.26% dalam satu jam terakhir dan -9.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GemLink (GLINK)

Kapitalisasi Pasar $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.65K$ 143.65K $ 143.65K Suplai Peredaran 109.73M 109.73M 109.73M Total Suplai 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GemLink saat ini adalah $ 98.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLINK adalah 109.73M, dan total suplainya sebesar 160000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.65K.