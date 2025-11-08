Harga General Impressions Hari Ini

Harga live General Impressions (GEN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEN ke USD saat ini adalah -- per GEN.

General Impressions saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,511.31, dengan suplai yang beredar 1.00B GEN. Selama 24 jam terakhir, GEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.060835, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GEN bergerak -0.72% dalam satu jam terakhir dan -9.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar General Impressions (GEN)

Kapitalisasi Pasar $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.51K$ 9.51K $ 9.51K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar General Impressions saat ini adalah $ 9.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.51K.