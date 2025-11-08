Harga General Impressions (GEN)
Harga live General Impressions (GEN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEN ke USD saat ini adalah -- per GEN.
General Impressions saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,511.31, dengan suplai yang beredar 1.00B GEN. Selama 24 jam terakhir, GEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.060835, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, GEN bergerak -0.72% dalam satu jam terakhir dan -9.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar General Impressions saat ini adalah $ 9.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.51K.
-0.72%
+2.79%
-9.35%
-9.35%
Sepanjang hari ini, perubahan harga General Impressions ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga General Impressions ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga General Impressions ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga General Impressions ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.79%
|30 Days
|$ 0
|-95.39%
|60 Hari
|$ 0
|-99.94%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga General Impressions berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.
Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.
What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.
More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.
