Harga Geyser Hari Ini

Harga live Geyser (GYSR) hari ini adalah $ 0.0067787, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GYSR ke USD saat ini adalah $ 0.0067787 per GYSR.

Geyser saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,960, dengan suplai yang beredar 9.73M GYSR. Selama 24 jam terakhir, GYSR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3,136.29, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00629645.

Dalam kinerja jangka pendek, GYSR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Geyser (GYSR)

Kapitalisasi Pasar $ 65.96K$ 65.96K $ 65.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.79K$ 67.79K $ 67.79K Suplai Peredaran 9.73M 9.73M 9.73M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Geyser saat ini adalah $ 65.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GYSR adalah 9.73M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.79K.