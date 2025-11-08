Harga Ghibli Kapibala Hari Ini

Harga live Ghibli Kapibala (KAPIBALA) hari ini adalah $ 0.00000983, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAPIBALA ke USD saat ini adalah $ 0.00000983 per KAPIBALA.

Ghibli Kapibala saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,817.98, dengan suplai yang beredar 999.19M KAPIBALA. Selama 24 jam terakhir, KAPIBALA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01480693, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000681.

Dalam kinerja jangka pendek, KAPIBALA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Kapitalisasi Pasar $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Suplai Peredaran 999.19M 999.19M 999.19M Total Suplai 999,189,461.2873 999,189,461.2873 999,189,461.2873

Kapitalisasi Pasar Ghibli Kapibala saat ini adalah $ 9.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAPIBALA adalah 999.19M, dan total suplainya sebesar 999189461.2873. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.82K.