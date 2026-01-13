Berapa harga perdagangan saat ini dari Ghost?

Ghost (GHOST) saat ini dihargai Rp793.568236240 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.18% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Ghost hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Smart Contract Platform,Privacy Coins,Polygon Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap GHOST?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Ghost dalam pasar kripto global?

Saat ini, Ghost menduduki peringkat pasar #3462 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp22639903249.6, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang GHOST?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 28544411.44378739, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Ghost?

Rentang harga antara Rp769.680834624 dan Rp804.430731312 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Ghost dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Smart Contract Platform,Privacy Coins,Polygon Ecosystem,Proof of Stake (PoS) lainnya, GHOST terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.