Harga Giddy Hari Ini

Harga live Giddy (GIDDY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIDDY ke USD saat ini adalah -- per GIDDY.

Giddy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,318, dengan suplai yang beredar 1.00B GIDDY. Selama 24 jam terakhir, GIDDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.346671, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GIDDY bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan -6.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Giddy (GIDDY)

Kapitalisasi Pasar $ 91.32K$ 91.32K $ 91.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.32K$ 91.32K $ 91.32K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

