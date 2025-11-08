Harga Girl with a Pearl Hari Ini

Harga live Girl with a Pearl (PEARL) hari ini adalah $ 0.00002461, dengan perubahan 3.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEARL ke USD saat ini adalah $ 0.00002461 per PEARL.

Girl with a Pearl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,463, dengan suplai yang beredar 993.96M PEARL. Selama 24 jam terakhir, PEARL diperdagangkan antara $ 0.00002332 (low) dan $ 0.00002447 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00206932, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000227.

Dalam kinerja jangka pendek, PEARL bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -13.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Girl with a Pearl (PEARL)

Kapitalisasi Pasar $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Suplai Peredaran 993.96M 993.96M 993.96M Total Suplai 993,960,552.338564 993,960,552.338564 993,960,552.338564

Kapitalisasi Pasar Girl with a Pearl saat ini adalah $ 24.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEARL adalah 993.96M, dan total suplainya sebesar 993960552.338564. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.46K.