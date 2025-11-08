Harga Girls Smoking Cigs Hari Ini

Harga live Girls Smoking Cigs (GSC) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GSC ke USD saat ini adalah -- per GSC.

Girls Smoking Cigs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,843.0, dengan suplai yang beredar 999.79M GSC. Selama 24 jam terakhir, GSC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GSC bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -10.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Girls Smoking Cigs (GSC)

Kapitalisasi Pasar $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Suplai Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Total Suplai 999,790,034.425233 999,790,034.425233 999,790,034.425233

Kapitalisasi Pasar Girls Smoking Cigs saat ini adalah $ 14.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GSC adalah 999.79M, dan total suplainya sebesar 999790034.425233. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.84K.