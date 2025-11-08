Harga live Glaze hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GLAZE adalah 11,329.34 USD. Lacak informasi harga aktual GLAZE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Glaze hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GLAZE adalah 11,329.34 USD. Lacak informasi harga aktual GLAZE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Glaze (GLAZE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLAZE ke USD saat ini adalah -- per GLAZE.
Glaze saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,329.34, dengan suplai yang beredar 846.09M GLAZE. Selama 24 jam terakhir, GLAZE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, GLAZE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Glaze (GLAZE)
$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K
--
----
$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K
846.09M
846.09M 846.09M
846,093,836.502871
846,093,836.502871 846,093,836.502871
Kapitalisasi Pasar Glaze saat ini adalah $ 11.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLAZE adalah 846.09M, dan total suplainya sebesar 846093836.502871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.33K.
Riwayat Harga Glaze USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
--
--
0.00%
0.00%
Riwayat Harga Glaze (GLAZE) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Glaze ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Glaze ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Glaze ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Glaze ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
--
30 Days
$ 0
-34.13%
60 Hari
$ 0
-24.17%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk Glaze
Prediksi Harga Glaze (GLAZE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GLAZE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Glaze (GLAZE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Glaze berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Glaze yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GLAZE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Glaze.
Apa yang dimaksud dengan Glaze (GLAZE)
$GLAZE is Memecoin on Solana network,
Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration.
Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy.
Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Glaze
Berapa nilai 1 Glaze pada tahun 2030?
Jika Glaze tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Glaze tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Glaze hari ini?
Harga Glaze hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Glaze masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Glaze tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi GLAZE, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Glaze di Indonesia?
Glaze senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Glaze saat ini di Indonesia?
Harga live GLAZE diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Glaze terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga GLAZE untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Glaze di Indonesia?
Harga GLAZE dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Apakah harga Glaze akan naik tahun ini?
Harga Glaze mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Glaze (GLAZE) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:26:47 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.