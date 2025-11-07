Informasi Harga Global Coin Research (GCR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.113233 $ 0.113233 $ 0.113233 Low 24 Jam $ 0.113244 $ 0.113244 $ 0.113244 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.113233$ 0.113233 $ 0.113233 High 24 Jam $ 0.113244$ 0.113244 $ 0.113244 All Time High $ 13.24$ 13.24 $ 13.24 Harga Terendah $ 0.113223$ 0.113223 $ 0.113223 Perubahan Harga (1 Jam) +0.00% Perubahan Harga (1 Hari) +0.00% Perubahan Harga (7H) -0.55% Perubahan Harga (7H) -0.55%

Harga aktual Global Coin Research (GCR) adalah $0.113233. Selama 24 jam terakhir, GCR diperdagangkan antara low $ 0.113233 dan high $ 0.113244, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGCR adalah $ 13.24, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.113223.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GCR telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, +0.00% selama 24 jam, dan -0.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Global Coin Research (GCR)

Kapitalisasi Pasar $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Global Coin Research saat ini adalah $ 1.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GCR adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.13M.