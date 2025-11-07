BursaDEX+
Harga live Global Dollar hari ini adalah 0.999888 USD. Lacak informasi harga aktual USDG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Global Dollar (USDG)

Harga Live 1 USDG ke USD:

$0.999888
$0.999888
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Global Dollar (USDG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:26:21 (UTC+8)

Informasi Harga Global Dollar (USDG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.999735
$ 0.999735
Low 24 Jam
$ 1.001
$ 1.001
High 24 Jam

$ 0.999735
$ 0.999735

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.65
$ 1.65

$ 0.907561
$ 0.907561

-0.00%

-0.01%

+0.03%

+0.03%

Harga aktual Global Dollar (USDG) adalah $0.999888. Selama 24 jam terakhir, USDG diperdagangkan antara low $ 0.999735 dan high $ 1.001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDG adalah $ 1.65, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.907561.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDG telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan +0.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Global Dollar (USDG)

$ 1.06B
$ 1.06B

--
--

$ 1.06B
$ 1.06B

1.06B
1.06B

1,056,315,299.765615
1,056,315,299.765615

Kapitalisasi Pasar Global Dollar saat ini adalah $ 1.06B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDG adalah 1.06B, dan total suplainya sebesar 1056315299.765615. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.06B.

Riwayat Harga Global Dollar (USDG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Global Dollar ke USD adalah $ -0.0001170771262802.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Global Dollar ke USD adalah $ +0.0001203865.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Global Dollar ke USD adalah $ +0.0000214975.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Global Dollar ke USD adalah $ -0.0000682287313006.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001170771262802-0.01%
30 Days$ +0.0001203865+0.01%
60 Hari$ +0.0000214975+0.00%
90 Hari$ -0.0000682287313006-0.00%

Apa yang dimaksud dengan Global Dollar (USDG)

Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars.

USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7.

Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards.

USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders.

USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Global Dollar (USDG)

Prediksi Harga Global Dollar (USD)

Berapa nilai Global Dollar (USDG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Global Dollar (USDG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Global Dollar.

Cek prediksi harga Global Dollar sekarang!

USDG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Global Dollar (USDG)

Memahami tokenomi Global Dollar (USDG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Global Dollar (USDG)

Berapa nilai Global Dollar (USDG) hari ini?
Harga live USDG dalam USD adalah 0.999888 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDG ke USD saat ini?
Harga USDG ke USD saat ini adalah $ 0.999888. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Global Dollar?
Kapitalisasi pasar USDG adalah $ 1.06B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDG?
Suplai beredar USDG adalah 1.06B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDG?
USDG mencapai harga ATH sebesar 1.65 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDG?
USDG mencapai harga ATL 0.907561 USD.
Berapa volume perdagangan USDG?
Volume perdagangan 24 jam live USDG adalah -- USD.
Akankah harga USDG naik lebih tinggi tahun ini?
USDG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:26:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Global Dollar (USDG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

