Informasi Harga Global Dollar (USDG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.999735 $ 0.999735 $ 0.999735 Low 24 Jam $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.999735$ 0.999735 $ 0.999735 High 24 Jam $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Harga Terendah $ 0.907561$ 0.907561 $ 0.907561 Perubahan Harga (1 Jam) -0.00% Perubahan Harga (1 Hari) -0.01% Perubahan Harga (7H) +0.03% Perubahan Harga (7H) +0.03%

Harga aktual Global Dollar (USDG) adalah $0.999888. Selama 24 jam terakhir, USDG diperdagangkan antara low $ 0.999735 dan high $ 1.001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDG adalah $ 1.65, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.907561.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDG telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan +0.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Global Dollar (USDG)

Kapitalisasi Pasar $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.06B$ 1.06B $ 1.06B Suplai Peredaran 1.06B 1.06B 1.06B Total Suplai 1,056,315,299.765615 1,056,315,299.765615 1,056,315,299.765615

Kapitalisasi Pasar Global Dollar saat ini adalah $ 1.06B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDG adalah 1.06B, dan total suplainya sebesar 1056315299.765615. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.06B.