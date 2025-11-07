Harga Glympse Hari Ini

Harga live Glympse (GLMPS) hari ini adalah $ 0.00004971, dengan perubahan 9.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLMPS ke USD saat ini adalah $ 0.00004971 per GLMPS.

Glympse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,710, dengan suplai yang beredar 999.98M GLMPS. Selama 24 jam terakhir, GLMPS diperdagangkan antara $ 0.00004971 (low) dan $ 0.00005486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00633847, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003978.

Dalam kinerja jangka pendek, GLMPS bergerak -3.92% dalam satu jam terakhir dan -73.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Glympse (GLMPS)

Kapitalisasi Pasar $ 49.71K$ 49.71K $ 49.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.71K$ 49.71K $ 49.71K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,977,545.5221597 999,977,545.5221597 999,977,545.5221597

Kapitalisasi Pasar Glympse saat ini adalah $ 49.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLMPS adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999977545.5221597. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.71K.