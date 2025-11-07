BursaDEX+
Harga live GNME MINING GAME hari ini adalah 0.01209452 USD. Kapitalisasi pasar GNME adalah 84,544 USD. Lacak informasi harga aktual GNME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang GNME

Info Harga GNME

Penjelasan GNME

Whitepaper GNME

Situs Web Resmi GNME

Tokenomi GNME

Prakiraan Harga GNME

Harga GNME MINING GAME (GNME)

Harga Live 1 GNME ke USD:

$0.01209559
-13.20%1D
Grafik Harga Live GNME MINING GAME (GNME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:32:07 (UTC+8)

Harga GNME MINING GAME Hari Ini

Harga live GNME MINING GAME (GNME) hari ini adalah $ 0.01209452, dengan perubahan 13.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GNME ke USD saat ini adalah $ 0.01209452 per GNME.

GNME MINING GAME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,544, dengan suplai yang beredar 6.99M GNME. Selama 24 jam terakhir, GNME diperdagangkan antara $ 0.0120702 (low) dan $ 0.01393844 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.509717, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01029676.

Dalam kinerja jangka pendek, GNME bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -27.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GNME MINING GAME (GNME)

$ 84.54K
--
$ 212.55K
6.99M
17,572,727.39704147
Kapitalisasi Pasar GNME MINING GAME saat ini adalah $ 84.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GNME adalah 6.99M, dan total suplainya sebesar 17572727.39704147. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 212.55K.

Riwayat Harga GNME MINING GAME USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0120702
Low 24 Jam
$ 0.01393844
High 24 Jam

$ 0.0120702
$ 0.01393844
$ 0.509717
$ 0.01029676
-0.02%

-13.22%

-27.92%

-27.92%

Riwayat Harga GNME MINING GAME (GNME) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GNME MINING GAME ke USD adalah $ -0.00184386424311567.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GNME MINING GAME ke USD adalah $ -0.0058463615.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GNME MINING GAME ke USD adalah $ -0.0055413619.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GNME MINING GAME ke USD adalah $ -0.007004350377690945.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00184386424311567-13.22%
30 Days$ -0.0058463615-48.33%
60 Hari$ -0.0055413619-45.81%
90 Hari$ -0.007004350377690945-36.67%

Prediksi Harga untuk GNME MINING GAME

Prediksi Harga GNME MINING GAME (GNME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNME pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga GNME MINING GAME (GNME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga GNME MINING GAME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga GNME MINING GAME yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GNME untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga GNME MINING GAME.

Apa yang dimaksud dengan GNME MINING GAME (GNME)

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GNME MINING GAME (GNME)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GNME MINING GAME

Berapa nilai 1 GNME MINING GAME pada tahun 2030?
Jika GNME MINING GAME tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga GNME MINING GAME tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting GNME MINING GAME (GNME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi GNME MINING GAME Selengkapnya

