Harga GNME MINING GAME Hari Ini

Harga live GNME MINING GAME (GNME) hari ini adalah $ 0.01209452, dengan perubahan 13.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GNME ke USD saat ini adalah $ 0.01209452 per GNME.

GNME MINING GAME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,544, dengan suplai yang beredar 6.99M GNME. Selama 24 jam terakhir, GNME diperdagangkan antara $ 0.0120702 (low) dan $ 0.01393844 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.509717, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01029676.

Dalam kinerja jangka pendek, GNME bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -27.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GNME MINING GAME (GNME)

Kapitalisasi Pasar $ 84.54K$ 84.54K $ 84.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 212.55K$ 212.55K $ 212.55K Suplai Peredaran 6.99M 6.99M 6.99M Total Suplai 17,572,727.39704147 17,572,727.39704147 17,572,727.39704147

Kapitalisasi Pasar GNME MINING GAME saat ini adalah $ 84.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GNME adalah 6.99M, dan total suplainya sebesar 17572727.39704147. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 212.55K.