BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Goatseus Poppimus hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar POPGOAT adalah 16,690.59 USD. Lacak informasi harga aktual POPGOAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Goatseus Poppimus hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar POPGOAT adalah 16,690.59 USD. Lacak informasi harga aktual POPGOAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang POPGOAT

Info Harga POPGOAT

Penjelasan POPGOAT

Situs Web Resmi POPGOAT

Tokenomi POPGOAT

Prakiraan Harga POPGOAT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Goatseus Poppimus

Harga Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POPGOAT ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Goatseus Poppimus (POPGOAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:06:34 (UTC+8)

Harga Goatseus Poppimus Hari Ini

Harga live Goatseus Poppimus (POPGOAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POPGOAT ke USD saat ini adalah -- per POPGOAT.

Goatseus Poppimus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,690.59, dengan suplai yang beredar 997.87M POPGOAT. Selama 24 jam terakhir, POPGOAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00372407, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POPGOAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goatseus Poppimus (POPGOAT)

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

--
----

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

997.87M
997.87M 997.87M

997,869,042.185784
997,869,042.185784 997,869,042.185784

Kapitalisasi Pasar Goatseus Poppimus saat ini adalah $ 16.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POPGOAT adalah 997.87M, dan total suplainya sebesar 997869042.185784. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.69K.

Riwayat Harga Goatseus Poppimus USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372407
$ 0.00372407$ 0.00372407

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.86%

+0.86%

Riwayat Harga Goatseus Poppimus (POPGOAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Goatseus Poppimus ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Goatseus Poppimus ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Goatseus Poppimus ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Goatseus Poppimus ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-18.19%
60 Hari$ 0-13.46%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Goatseus Poppimus

Prediksi Harga Goatseus Poppimus (POPGOAT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POPGOAT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Goatseus Poppimus (POPGOAT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Goatseus Poppimus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Goatseus Poppimus yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga POPGOAT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Goatseus Poppimus.

Apa yang dimaksud dengan Goatseus Poppimus (POPGOAT)

🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Goatseus Poppimus

Berapa nilai 1 Goatseus Poppimus pada tahun 2030?
Jika Goatseus Poppimus tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Goatseus Poppimus tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:06:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Goatseus Poppimus (POPGOAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Goatseus Poppimus Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.33
$22.33$22.33

+123.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007598
$0.00007598$0.00007598

+1,419.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009782
$0.009782$0.009782

+144.55%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011997
$0.000011997$0.000011997

+99.95%

Humanity

Humanity

H

$0.24069
$0.24069$0.24069

+69.23%

Flux

Flux

FLUX

$0.17179
$0.17179$0.17179

+57.12%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.