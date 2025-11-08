Harga Golden Age Hari Ini

Harga live Golden Age (GOLDEN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOLDEN ke USD saat ini adalah -- per GOLDEN.

Golden Age saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,686, dengan suplai yang beredar 998.73M GOLDEN. Selama 24 jam terakhir, GOLDEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014933, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOLDEN bergerak +1.59% dalam satu jam terakhir dan -18.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Golden Age (GOLDEN)

Kapitalisasi Pasar $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.69K$ 30.69K $ 30.69K Suplai Peredaran 998.73M 998.73M 998.73M Total Suplai 998,731,092.580042 998,731,092.580042 998,731,092.580042

