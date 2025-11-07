BursaDEX+
Harga live Golden Donkey hari ini adalah 0.00014436 USD. Lacak informasi harga aktual GDK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GDK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GDK

Info Harga GDK

Penjelasan GDK

Situs Web Resmi GDK

Tokenomi GDK

Prakiraan Harga GDK

Logo Golden Donkey

Harga Golden Donkey (GDK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GDK ke USD:

$0.00014444
+2.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Golden Donkey (GDK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:25:58 (UTC+8)

Informasi Harga Golden Donkey (GDK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00013627
Low 24 Jam
$ 0.00014617
High 24 Jam

$ 0.00013627
$ 0.00014617
$ 0.00016845
$ 0.0000462
-0.81%

+2.05%

-1.57%

-1.57%

Harga aktual Golden Donkey (GDK) adalah $0.00014436. Selama 24 jam terakhir, GDK diperdagangkan antara low $ 0.00013627 dan high $ 0.00014617, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGDK adalah $ 0.00016845, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0000462.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GDK telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, +2.05% selama 24 jam, dan -1.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Golden Donkey (GDK)

$ 1.44M
--
$ 1.44M
10.00B
10,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Golden Donkey saat ini adalah $ 1.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GDK adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.

Riwayat Harga Golden Donkey (GDK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Golden Donkey ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Golden Donkey ke USD adalah $ +0.0001398380.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Golden Donkey ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Golden Donkey ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.05%
30 Days$ +0.0001398380+96.87%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Golden Donkey (GDK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Golden Donkey (USD)

Berapa nilai Golden Donkey (GDK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Golden Donkey (GDK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Golden Donkey.

Cek prediksi harga Golden Donkey sekarang!

GDK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Golden Donkey (GDK)

Memahami tokenomi Golden Donkey (GDK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GDK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Golden Donkey (GDK)

Berapa nilai Golden Donkey (GDK) hari ini?
Harga live GDK dalam USD adalah 0.00014436 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GDK ke USD saat ini?
Harga GDK ke USD saat ini adalah $ 0.00014436. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Golden Donkey?
Kapitalisasi pasar GDK adalah $ 1.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GDK?
Suplai beredar GDK adalah 10.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GDK?
GDK mencapai harga ATH sebesar 0.00016845 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GDK?
GDK mencapai harga ATL 0.0000462 USD.
Berapa volume perdagangan GDK?
Volume perdagangan 24 jam live GDK adalah -- USD.
Akankah harga GDK naik lebih tinggi tahun ini?
GDK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GDK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Golden Donkey (GDK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

