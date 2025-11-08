Harga Goliath Hari Ini

Harga live Goliath (GOLIATH) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOLIATH ke USD saat ini adalah -- per GOLIATH.

Goliath saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,529.34, dengan suplai yang beredar 999.50M GOLIATH. Selama 24 jam terakhir, GOLIATH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00137047, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOLIATH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goliath (GOLIATH)

Kapitalisasi Pasar $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Suplai Peredaran 999.50M 999.50M 999.50M Total Suplai 999,502,465.081757 999,502,465.081757 999,502,465.081757

Kapitalisasi Pasar Goliath saat ini adalah $ 6.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOLIATH adalah 999.50M, dan total suplainya sebesar 999502465.081757. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53K.