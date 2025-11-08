Harga Gooner Hari Ini

Harga live Gooner (GONNER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GONNER ke USD saat ini adalah -- per GONNER.

Gooner saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,991, dengan suplai yang beredar 1.00B GONNER. Selama 24 jam terakhir, GONNER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00317525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GONNER bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan -15.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gooner (GONNER)

Kapitalisasi Pasar $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

