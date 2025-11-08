Harga GPU Inu Hari Ini

Harga live GPU Inu (GPUINU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GPUINU ke USD saat ini adalah -- per GPUINU.

GPU Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,785.1, dengan suplai yang beredar 10.00B GPUINU. Selama 24 jam terakhir, GPUINU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GPUINU bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -17.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GPU Inu (GPUINU)

Kapitalisasi Pasar $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GPU Inu saat ini adalah $ 17.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GPUINU adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.79K.