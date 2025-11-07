BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Green hari ini adalah 0.00040637 USD. Lacak informasi harga aktual GREEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GREEN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Green hari ini adalah 0.00040637 USD. Lacak informasi harga aktual GREEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GREEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GREEN

Info Harga GREEN

Penjelasan GREEN

Situs Web Resmi GREEN

Tokenomi GREEN

Prakiraan Harga GREEN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Green

Harga Green (GREEN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GREEN ke USD:

$0.00040623
$0.00040623$0.00040623
-15.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Green (GREEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:37 (UTC+8)

Informasi Harga Green (GREEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003762
$ 0.0003762$ 0.0003762
Low 24 Jam
$ 0.00051545
$ 0.00051545$ 0.00051545
High 24 Jam

$ 0.0003762
$ 0.0003762$ 0.0003762

$ 0.00051545
$ 0.00051545$ 0.00051545

$ 0.00065911
$ 0.00065911$ 0.00065911

$ 0.00005588
$ 0.00005588$ 0.00005588

+0.04%

-16.21%

+7.63%

+7.63%

Harga aktual Green (GREEN) adalah $0.00040637. Selama 24 jam terakhir, GREEN diperdagangkan antara low $ 0.0003762 dan high $ 0.00051545, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGREEN adalah $ 0.00065911, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00005588.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GREEN telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, -16.21% selama 24 jam, dan +7.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Green (GREEN)

$ 19.35M
$ 19.35M$ 19.35M

--
----

$ 19.35M
$ 19.35M$ 19.35M

47.64B
47.64B 47.64B

47,641,496,617.9703
47,641,496,617.9703 47,641,496,617.9703

Kapitalisasi Pasar Green saat ini adalah $ 19.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GREEN adalah 47.64B, dan total suplainya sebesar 47641496617.9703. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.35M.

Riwayat Harga Green (GREEN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Green ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Green ke USD adalah $ +0.0000327862.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Green ke USD adalah $ +0.0001504020.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Green ke USD adalah $ +0.0001163798537257131.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-16.21%
30 Days$ +0.0000327862+8.07%
60 Hari$ +0.0001504020+37.01%
90 Hari$ +0.0001163798537257131+40.13%

Apa yang dimaksud dengan Green (GREEN)

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Green (GREEN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Green (USD)

Berapa nilai Green (GREEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Green (GREEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Green.

Cek prediksi harga Green sekarang!

GREEN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Green (GREEN)

Memahami tokenomi Green (GREEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GREEN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Green (GREEN)

Berapa nilai Green (GREEN) hari ini?
Harga live GREEN dalam USD adalah 0.00040637 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GREEN ke USD saat ini?
Harga GREEN ke USD saat ini adalah $ 0.00040637. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Green?
Kapitalisasi pasar GREEN adalah $ 19.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GREEN?
Suplai beredar GREEN adalah 47.64B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GREEN?
GREEN mencapai harga ATH sebesar 0.00065911 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GREEN?
GREEN mencapai harga ATL 0.00005588 USD.
Berapa volume perdagangan GREEN?
Volume perdagangan 24 jam live GREEN adalah -- USD.
Akankah harga GREEN naik lebih tinggi tahun ini?
GREEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GREEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:16:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Green (GREEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,915.91
$101,915.91$101,915.91

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.98
$3,353.98$3,353.98

+1.63%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1770
$1.1770$1.1770

+37.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.92
$157.92$157.92

+1.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,915.91
$101,915.91$101,915.91

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.98
$3,353.98$3,353.98

+1.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.92
$157.92$157.92

+1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2301
$2.2301$2.2301

-0.19%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$970.15
$970.15$970.15

+3.91%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.717
$4.717$4.717

+371.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007753
$0.007753$0.007753

+263.30%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.8113
$14.8113$14.8113

+142.41%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002412
$0.00002412$0.00002412

+123.95%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0963
$0.0963$0.0963

+92.60%