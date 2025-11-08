BursaDEX+
Harga live Greenland Rare Bear hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar NORDO adalah 6,998.78 USD. Lacak informasi harga aktual NORDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Greenland Rare Bear hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar NORDO adalah 6,998.78 USD. Lacak informasi harga aktual NORDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Greenland Rare Bear (NORDO)

Riwayat Harga Greenland Rare Bear (NORDO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Greenland Rare Bear ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Greenland Rare Bear ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Greenland Rare Bear ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Greenland Rare Bear ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-12.05%
60 Hari$ 0-16.50%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Greenland Rare Bear

Prediksi Harga Greenland Rare Bear (NORDO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NORDO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Greenland Rare Bear (NORDO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Greenland Rare Bear berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Greenland Rare Bear yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga NORDO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Greenland Rare Bear.

Apa yang dimaksud dengan Greenland Rare Bear (NORDO)

NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto

NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space.

At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market.

From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision.

The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms.

Sumber Daya Greenland Rare Bear (NORDO)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Greenland Rare Bear

Berapa nilai 1 Greenland Rare Bear pada tahun 2030?
Jika Greenland Rare Bear tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Greenland Rare Bear tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
