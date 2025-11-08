Harga Griddy Hari Ini

Harga live Griddy (GRIDDY) hari ini adalah $ 0.00001691, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRIDDY ke USD saat ini adalah $ 0.00001691 per GRIDDY.

Griddy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,843.83, dengan suplai yang beredar 995.89M GRIDDY. Selama 24 jam terakhir, GRIDDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00730469, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001044.

Dalam kinerja jangka pendek, GRIDDY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Griddy (GRIDDY)

Kapitalisasi Pasar $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.84K$ 16.84K $ 16.84K Suplai Peredaran 995.89M 995.89M 995.89M Total Suplai 995,888,817.926862 995,888,817.926862 995,888,817.926862

Kapitalisasi Pasar Griddy saat ini adalah $ 16.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRIDDY adalah 995.89M, dan total suplainya sebesar 995888817.926862. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.84K.