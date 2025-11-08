Harga Grizzly Honey Hari Ini

Harga live Grizzly Honey (GHNY) hari ini adalah $ 0.03153143, dengan perubahan 4.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GHNY ke USD saat ini adalah $ 0.03153143 per GHNY.

Grizzly Honey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,604, dengan suplai yang beredar 1.64M GHNY. Selama 24 jam terakhir, GHNY diperdagangkan antara $ 0.02843143 (low) dan $ 0.0345839 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 91.71, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01863912.

Dalam kinerja jangka pendek, GHNY bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan +4.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Grizzly Honey (GHNY)

Kapitalisasi Pasar $ 51.60K$ 51.60K $ 51.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.60K$ 51.60K $ 51.60K Suplai Peredaran 1.64M 1.64M 1.64M Total Suplai 1,639,676.070378803 1,639,676.070378803 1,639,676.070378803

Kapitalisasi Pasar Grizzly Honey saat ini adalah $ 51.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GHNY adalah 1.64M, dan total suplainya sebesar 1639676.070378803. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.60K.