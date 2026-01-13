Berapa harga saat ini dari GRX Chain?

Harga langsung dari GRX Chain (GRX) adalah Rp91264.2655 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi GRX Chain di pasar?

GRX Chain saat ini berada pada peringkat pasar #661, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp891931199943.90. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari GRX?

Jumlah token yang beredar dari GRX adalah 9765224.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari GRX Chain?

Dalam 24 jam terakhir, GRX Chain diperdagangkan dalam kisaran Rp85191.2275 (terendah 24 jam) hingga Rp95481.6530 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak GRX Chain dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

GRX Chain mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp95481.6530, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp19231.2870. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan GRX hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk GRX Chain?

Pergeseran harga saat ini sebesar 1.24% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Centralized Exchange (CEX) Token,Centralized Exchange (CEX) Product. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.