Harga GULL Hari Ini

Harga live GULL (GULL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GULL ke USD saat ini adalah -- per GULL.

GULL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,076.19, dengan suplai yang beredar 42.83M GULL. Selama 24 jam terakhir, GULL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0147066, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GULL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GULL (GULL)

Kapitalisasi Pasar $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Suplai Peredaran 42.83M 42.83M 42.83M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

