Harga live GXChain hari ini adalah 0.419314 USD. Lacak informasi harga aktual GXC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GXC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GXC

Info Harga GXC

Penjelasan GXC

Situs Web Resmi GXC

Tokenomi GXC

Prakiraan Harga GXC

Harga GXChain (GXC)

Harga Live 1 GXC ke USD:

$0.419314
$0.419314$0.419314
+5.20%1D
USD
Grafik Harga Live GXChain (GXC)
Informasi Harga GXChain (GXC) (USD)

Harga aktual GXChain (GXC) adalah $0.419314. Selama 24 jam terakhir, GXC diperdagangkan antara low $ 0.39798 dan high $ 0.433979, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGXC adalah $ 10.61, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.189778.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GXC telah berubah sebesar +5.21% selama 1 jam terakhir, +5.25% selama 24 jam, dan +5.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar GXChain saat ini adalah $ 31.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GXC adalah 75.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.93M.

Riwayat Harga GXChain (GXC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GXChain ke USD adalah $ +0.02092595.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GXChain ke USD adalah $ -0.0027332144.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GXChain ke USD adalah $ -0.0194976397.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GXChain ke USD adalah $ -0.5274512089295131.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02092595+5.25%
30 Days$ -0.0027332144-0.65%
60 Hari$ -0.0194976397-4.64%
90 Hari$ -0.5274512089295131-55.71%

Apa yang dimaksud dengan GXChain (GXC)

From the developers at Gongxinbao (GXB) comes GXChain, a public blockchain that offers decentralized data exchange solutions, being the first exchange of its kind in the world. The GXS data exchange does not cache personal data, offering its customers privacy. In addition, the exchange protects data copyright, preventing data fraud and counterfeiting and supports bilateral anonymous transactions. The GXS data exchange, which was commercialized on September 24, 2017, can be used for data exchanging in any industry. Currently, the platform offers solutions for enterprises that engage in network loan, automobile finance, personal loan in internet finance and banks.

GXChain is a blockchain that supports the development of a great number of applications. Unlike other public chains, GXChain does not only support smart contract or blockchain as a service (BaaS) but also delivers many exclusive services, such as ID verification, multi-dimensional data, KYC, and swift login. GXChain currently has 100,000 TPS, which can support most business applications, and it also supports issuing new assets. The second application based on GXChain, GXB Decentralized App (Dapp), deals with personal credit management and face to face credit verification. GXChain employs delegate proof of stake (DPoS) for record tracking on the blockchain and proof of credit share (PoCS) for data exchange consensus.

Minqiang Huang is the Founder and CEO, having more than 10 years of experience in data exchange, blockchain, and financial technology. He first became interested in cryptocurrency back in 2012, and since then he started several projects in this market. He was the former CTO at Hakim Unique Internet Co Ltd, and Director of financial services of HAKIM UNIQUE. He received his bachelor degree in computer science at Shandong University of Science and Technology, and his master in management at Hong Kong Finance and Economics College. Guojun Tu is the Co-founder and Vice President, and is a serial entrepreneur, having over 21 years of experience in the field of information security, financial transactions, and computer science. Guojun activated as a senior executive at 3 public traded IT company. He received his bachelor degree in computer science at Hunan University.

Sumber Daya GXChain (GXC)

Prediksi Harga GXChain (USD)

Berapa nilai GXChain (GXC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GXChain (GXC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GXChain.

GXC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GXChain (GXC)

Memahami tokenomi GXChain (GXC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GXC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GXChain (GXC)

Berapa nilai GXChain (GXC) hari ini?
Harga live GXC dalam USD adalah 0.419314 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GXC ke USD saat ini?
Harga GXC ke USD saat ini adalah $ 0.419314. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GXChain?
Kapitalisasi pasar GXC adalah $ 31.45M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GXC?
Suplai beredar GXC adalah 75.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GXC?
GXC mencapai harga ATH sebesar 10.61 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GXC?
GXC mencapai harga ATL 0.189778 USD.
Berapa volume perdagangan GXC?
Volume perdagangan 24 jam live GXC adalah -- USD.
Akankah harga GXC naik lebih tinggi tahun ini?
GXC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GXC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GXChain (GXC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

