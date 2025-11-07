Apa yang dimaksud dengan GXChain (GXC)

From the developers at Gongxinbao (GXB) comes GXChain, a public blockchain that offers decentralized data exchange solutions, being the first exchange of its kind in the world. The GXS data exchange does not cache personal data, offering its customers privacy. In addition, the exchange protects data copyright, preventing data fraud and counterfeiting and supports bilateral anonymous transactions. The GXS data exchange, which was commercialized on September 24, 2017, can be used for data exchanging in any industry. Currently, the platform offers solutions for enterprises that engage in network loan, automobile finance, personal loan in internet finance and banks. GXChain is a blockchain that supports the development of a great number of applications. Unlike other public chains, GXChain does not only support smart contract or blockchain as a service (BaaS) but also delivers many exclusive services, such as ID verification, multi-dimensional data, KYC, and swift login. GXChain currently has 100,000 TPS, which can support most business applications, and it also supports issuing new assets. The second application based on GXChain, GXB Decentralized App (Dapp), deals with personal credit management and face to face credit verification. GXChain employs delegate proof of stake (DPoS) for record tracking on the blockchain and proof of credit share (PoCS) for data exchange consensus. Minqiang Huang is the Founder and CEO, having more than 10 years of experience in data exchange, blockchain, and financial technology. He first became interested in cryptocurrency back in 2012, and since then he started several projects in this market. He was the former CTO at Hakim Unique Internet Co Ltd, and Director of financial services of HAKIM UNIQUE. He received his bachelor degree in computer science at Shandong University of Science and Technology, and his master in management at Hong Kong Finance and Economics College. Guojun Tu is the Co-founder and Vice President, and is a serial entrepreneur, having over 21 years of experience in the field of information security, financial transactions, and computer science. Guojun activated as a senior executive at 3 public traded IT company. He received his bachelor degree in computer science at Hunan University.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GXChain (GXC) Berapa nilai GXChain (GXC) hari ini? Harga live GXC dalam USD adalah 0.419314 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GXC ke USD saat ini? $ 0.419314 . Cobalah Harga GXC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GXChain? Kapitalisasi pasar GXC adalah $ 31.45M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GXC? Suplai beredar GXC adalah 75.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GXC? GXC mencapai harga ATH sebesar 10.61 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GXC? GXC mencapai harga ATL 0.189778 USD . Berapa volume perdagangan GXC? Volume perdagangan 24 jam live GXC adalah -- USD . Akankah harga GXC naik lebih tinggi tahun ini? GXC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GXC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

