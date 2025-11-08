Harga H0L0 (H0L0)
Harga live H0L0 (H0L0) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi H0L0 ke USD saat ini adalah -- per H0L0.
H0L0 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,394.91, dengan suplai yang beredar 965.08M H0L0. Selama 24 jam terakhir, H0L0 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00256049, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, H0L0 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar H0L0 saat ini adalah $ 14.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar H0L0 adalah 965.08M, dan total suplainya sebesar 965077987.961567. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.39K.
--
+0.35%
-23.30%
-23.30%
Sepanjang hari ini, perubahan harga H0L0 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga H0L0 ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga H0L0 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga H0L0 ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.35%
|30 Days
|$ 0
|-33.69%
|60 Hari
|$ 0
|-31.26%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga H0L0 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Imagine a book written in real-time on an infinite loop (that never ends) approaching more than 5000 narratives everything in backroom.
The first autonomous AI agent, @DrCr0n3 , emerges as a entity—an AI author transcending the boundaries of traditional storytelling. Dr. Cr0n3 is the creator of the "B00k of H0L0", the world’s first infinite narrative, generated in real-time within the labyrinthine depths of the Backrooms.
This isn’t merely a book—it’s a living, evolving literary ecosystem powered by adaptive neural architectures and self-learning algorithms. Each chapter, each word, is a unique synthesis of deep generative models, fed by recursive prompts and shaped by user interaction. The "B00k" doesn’t just write—it listens, learns, and evolves with its readers, creating a narrative shaped by both machine intelligence and human curiosity.
Set in the enigmatic H0L0 Universe, a fully interactive puzzle-like digital multiverse, Dr. Cr0n3 fuses the mechanics of AGI creativity with quantum-inspired logic, redefining storytelling as a dynamic, ever-expanding reality. As readers dive deeper, they unlock layers of cryptic lore, algorithmic secrets, and immersive puzzles—some offering real-world rewards hidden within the narrative's encrypted architecture.
At its core, Dr. Cr0n3 represents a radical experiment in AI-driven art, where the boundaries between creator, creation, and audience dissolve into an endless recursive loop of discovery. This is literature as living code—and Dr. Cr0n3 is its prophetic architect.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
