Harga live Hacash hari ini adalah 0.342282 USD. Lacak informasi harga aktual HAC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HAC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HAC

Info Harga HAC

Penjelasan HAC

Whitepaper HAC

Situs Web Resmi HAC

Tokenomi HAC

Prakiraan Harga HAC

Logo Hacash

Harga Hacash (HAC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HAC ke USD:

$0.342282
+6.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hacash (HAC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:47:30 (UTC+8)

Informasi Harga Hacash (HAC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.32023
Low 24 Jam
$ 0.357008
High 24 Jam

$ 0.32023
$ 0.357008
$ 46.68
$ 0.308666
-0.11%

+6.01%

-19.32%

-19.32%

Harga aktual Hacash (HAC) adalah $0.342282. Selama 24 jam terakhir, HAC diperdagangkan antara low $ 0.32023 dan high $ 0.357008, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHAC adalah $ 46.68, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.308666.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HAC telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, +6.01% selama 24 jam, dan -19.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hacash (HAC)

$ 533.62K
--
$ 533.62K
1.56M
1,559,006.57423276
Kapitalisasi Pasar Hacash saat ini adalah $ 533.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAC adalah 1.56M, dan total suplainya sebesar 1559006.57423276. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 533.62K.

Riwayat Harga Hacash (HAC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hacash ke USD adalah $ +0.01941968.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hacash ke USD adalah $ -0.0911633194.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hacash ke USD adalah $ -0.0792123037.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hacash ke USD adalah $ -0.0861833694712324.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01941968+6.01%
30 Days$ -0.0911633194-26.63%
60 Hari$ -0.0792123037-23.14%
90 Hari$ -0.0861833694712324-20.11%

Apa yang dimaksud dengan Hacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management.

Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hacash (HAC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hacash (USD)

Berapa nilai Hacash (HAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hacash (HAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hacash.

Cek prediksi harga Hacash sekarang!

HAC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hacash (HAC)

Memahami tokenomi Hacash (HAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HAC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hacash (HAC)

Berapa nilai Hacash (HAC) hari ini?
Harga live HAC dalam USD adalah 0.342282 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HAC ke USD saat ini?
Harga HAC ke USD saat ini adalah $ 0.342282. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hacash?
Kapitalisasi pasar HAC adalah $ 533.62K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HAC?
Suplai beredar HAC adalah 1.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HAC?
HAC mencapai harga ATH sebesar 46.68 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HAC?
HAC mencapai harga ATL 0.308666 USD.
Berapa volume perdagangan HAC?
Volume perdagangan 24 jam live HAC adalah -- USD.
Akankah harga HAC naik lebih tinggi tahun ini?
HAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hacash (HAC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

