Harga live Hacash Diamond hari ini adalah 8.89 USD. Lacak informasi harga aktual HACD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HACD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Hacash Diamond

Harga Hacash Diamond (HACD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HACD ke USD:

$8.89
$8.89
+3.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hacash Diamond (HACD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:37:23 (UTC+8)

Informasi Harga Hacash Diamond (HACD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 8.4
$ 8.4
Low 24 Jam
$ 9.29
$ 9.29
High 24 Jam

$ 8.4
$ 8.4$ 8.4

$ 9.29
$ 9.29$ 9.29

$ 802.49
$ 802.49$ 802.49

$ 5.89
$ 5.89$ 5.89

-0.00%

+3.01%

-4.56%

-4.56%

Harga aktual Hacash Diamond (HACD) adalah $8.89. Selama 24 jam terakhir, HACD diperdagangkan antara low $ 8.4 dan high $ 9.29, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHACD adalah $ 802.49, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 5.89.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HACD telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +3.01% selama 24 jam, dan -4.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hacash Diamond (HACD)

$ 1.08M
$ 1.08M

--
--

$ 1.08M
$ 1.08M

121.00K
121.00K

121,003.0
121,003.0

Kapitalisasi Pasar Hacash Diamond saat ini adalah $ 1.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HACD adalah 121.00K, dan total suplainya sebesar 121003.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.08M.

Riwayat Harga Hacash Diamond (HACD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hacash Diamond ke USD adalah $ +0.259299.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hacash Diamond ke USD adalah $ -0.1664261340.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hacash Diamond ke USD adalah $ -0.5923673700.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hacash Diamond ke USD adalah $ -2.020670724783522.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.259299+3.01%
30 Days$ -0.1664261340-1.87%
60 Hari$ -0.5923673700-6.66%
90 Hari$ -2.020670724783522-18.52%

Apa yang dimaksud dengan Hacash Diamond (HACD)

Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1.

Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs.

The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019.

Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined.

In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability.

In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hacash Diamond (HACD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hacash Diamond (USD)

Berapa nilai Hacash Diamond (HACD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hacash Diamond (HACD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hacash Diamond.

Cek prediksi harga Hacash Diamond sekarang!

HACD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hacash Diamond (HACD)

Memahami tokenomi Hacash Diamond (HACD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HACD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hacash Diamond (HACD)

Berapa nilai Hacash Diamond (HACD) hari ini?
Harga live HACD dalam USD adalah 8.89 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HACD ke USD saat ini?
Harga HACD ke USD saat ini adalah $ 8.89. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hacash Diamond?
Kapitalisasi pasar HACD adalah $ 1.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HACD?
Suplai beredar HACD adalah 121.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HACD?
HACD mencapai harga ATH sebesar 802.49 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HACD?
HACD mencapai harga ATL 5.89 USD.
Berapa volume perdagangan HACD?
Volume perdagangan 24 jam live HACD adalah -- USD.
Akankah harga HACD naik lebih tinggi tahun ini?
HACD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HACD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:37:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

