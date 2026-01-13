Harga Hachiko Hari Ini

Harga live Hachiko (HACHI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 12.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HACHI ke USD saat ini adalah $ 0 per HACHI.

Hachiko saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,116,528, dengan suplai yang beredar 980.16T HACHI. Selama 24 jam terakhir, HACHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HACHI bergerak +6.91% dalam satu jam terakhir dan +124.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hachiko (HACHI)

Kapitalisasi Pasar $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Suplai Peredaran 980.16T 980.16T 980.16T Total Suplai 980,164,772,569,066.9 980,164,772,569,066.9 980,164,772,569,066.9

Kapitalisasi Pasar Hachiko saat ini adalah $ 4.12M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HACHI adalah 980.16T, dan total suplainya sebesar 980164772569066.9. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.12M.