Harga HachikoSolana Hari Ini

Harga live HachikoSolana (HACHI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HACHI ke USD saat ini adalah -- per HACHI.

HachikoSolana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,067.95, dengan suplai yang beredar 1.00B HACHI. Selama 24 jam terakhir, HACHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01013224, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HACHI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HachikoSolana (HACHI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar HachikoSolana saat ini adalah $ 12.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HACHI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.07K.