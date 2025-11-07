BursaDEX+
Harga live Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund hari ini adalah 1,214.93 USD. Lacak informasi harga aktual HLSCOPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HLSCOPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HLSCOPE

Info Harga HLSCOPE

Penjelasan HLSCOPE

Situs Web Resmi HLSCOPE

Tokenomi HLSCOPE

Prakiraan Harga HLSCOPE

Logo Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund

Harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HLSCOPE ke USD:

$1,214.93
$1,214.93$1,214.93
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:18:05 (UTC+8)

Informasi Harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1,212.21
$ 1,212.21$ 1,212.21
Low 24 Jam
$ 1,216.8
$ 1,216.8$ 1,216.8
High 24 Jam

$ 1,212.21
$ 1,212.21$ 1,212.21

$ 1,216.8
$ 1,216.8$ 1,216.8

$ 1,216.8
$ 1,216.8$ 1,216.8

$ 1,152.33
$ 1,152.33$ 1,152.33

-0.00%

+0.02%

+0.10%

+0.10%

Harga aktual Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) adalah $1,214.93. Selama 24 jam terakhir, HLSCOPE diperdagangkan antara low $ 1,212.21 dan high $ 1,216.8, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHLSCOPE adalah $ 1,216.8, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,152.33.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HLSCOPE telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, +0.02% selama 24 jam, dan +0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

--
----

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

8.30K
8.30K 8.30K

8,299.958769
8,299.958769 8,299.958769

Kapitalisasi Pasar Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund saat ini adalah $ 10.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HLSCOPE adalah 8.30K, dan total suplainya sebesar 8299.958769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.08M.

Riwayat Harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ke USD adalah $ +0.190678.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ke USD adalah $ +6.7349644550.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ke USD adalah $ +13.7689231830.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ke USD adalah $ +19.6404607065776.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.190678+0.02%
30 Days$ +6.7349644550+0.55%
60 Hari$ +13.7689231830+1.13%
90 Hari$ +19.6404607065776+1.64%

Apa yang dimaksud dengan Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity

This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns.

✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships.

✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception.

✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns.

✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential.

✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (USD)

Berapa nilai Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund.

Cek prediksi harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund sekarang!

HLSCOPE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Memahami tokenomi Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HLSCOPE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Berapa nilai Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) hari ini?
Harga live HLSCOPE dalam USD adalah 1,214.93 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HLSCOPE ke USD saat ini?
Harga HLSCOPE ke USD saat ini adalah $ 1,214.93. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund?
Kapitalisasi pasar HLSCOPE adalah $ 10.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HLSCOPE?
Suplai beredar HLSCOPE adalah 8.30K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HLSCOPE?
HLSCOPE mencapai harga ATH sebesar 1,216.8 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HLSCOPE?
HLSCOPE mencapai harga ATL 1,152.33 USD.
Berapa volume perdagangan HLSCOPE?
Volume perdagangan 24 jam live HLSCOPE adalah -- USD.
Akankah harga HLSCOPE naik lebih tinggi tahun ini?
HLSCOPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HLSCOPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:18:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

