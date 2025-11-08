Harga Hashtagger Hari Ini

Harga live Hashtagger (MOOO) hari ini adalah $ 0.02168728, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOOO ke USD saat ini adalah $ 0.02168728 per MOOO.

Hashtagger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,078, dengan suplai yang beredar 1.99M MOOO. Selama 24 jam terakhir, MOOO diperdagangkan antara $ 0.02168029 (low) dan $ 0.02177155 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.13, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02000202.

Dalam kinerja jangka pendek, MOOO bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -0.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hashtagger (MOOO)

Kapitalisasi Pasar $ 43.08K$ 43.08K $ 43.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 650.62K$ 650.62K $ 650.62K Suplai Peredaran 1.99M 1.99M 1.99M Total Suplai 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Hashtagger saat ini adalah $ 43.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOOO adalah 1.99M, dan total suplainya sebesar 30000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 650.62K.