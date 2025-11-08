Harga Healix AI Hari Ini

Harga live Healix AI (HXAI) hari ini adalah $ 0.00138905, dengan perubahan 2.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HXAI ke USD saat ini adalah $ 0.00138905 per HXAI.

Healix AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,890.54, dengan suplai yang beredar 10.00M HXAI. Selama 24 jam terakhir, HXAI diperdagangkan antara $ 0.00131735 (low) dan $ 0.00138905 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.267637, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HXAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Healix AI (HXAI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Healix AI saat ini adalah $ 13.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HXAI adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.89K.