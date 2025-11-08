Harga HedgewaterDAO Hari Ini

Harga live HedgewaterDAO ($HWTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $HWTR ke USD saat ini adalah -- per $HWTR.

HedgewaterDAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,356, dengan suplai yang beredar 107.20M $HWTR. Selama 24 jam terakhir, $HWTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.08057, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $HWTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HedgewaterDAO ($HWTR)

Kapitalisasi Pasar $ 99.36K$ 99.36K $ 99.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.43K$ 103.43K $ 103.43K Suplai Peredaran 107.20M 107.20M 107.20M Total Suplai 111,601,229.57 111,601,229.57 111,601,229.57

Kapitalisasi Pasar HedgewaterDAO saat ini adalah $ 99.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $HWTR adalah 107.20M, dan total suplainya sebesar 111601229.57. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.43K.