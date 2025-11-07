Harga Hedgy the hedgehog Hari Ini

Harga live Hedgy the hedgehog (HEDGY) hari ini adalah $ 0.00273248, dengan perubahan 9.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEDGY ke USD saat ini adalah $ 0.00273248 per HEDGY.

Hedgy the hedgehog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 195,226, dengan suplai yang beredar 71.45M HEDGY. Selama 24 jam terakhir, HEDGY diperdagangkan antara $ 0.00242681 (low) dan $ 0.00279504 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.074697, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00123234.

Dalam kinerja jangka pendek, HEDGY bergerak +0.88% dalam satu jam terakhir dan -24.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Kapitalisasi Pasar $ 195.23K$ 195.23K $ 195.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 273.25K$ 273.25K $ 273.25K Suplai Peredaran 71.45M 71.45M 71.45M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Hedgy the hedgehog saat ini adalah $ 195.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HEDGY adalah 71.45M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 273.25K.