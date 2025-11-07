Harga Help Hari Ini

Harga live Help (HELP) hari ini adalah $ 1.53, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HELP ke USD saat ini adalah $ 1.53 per HELP.

Help saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,299, dengan suplai yang beredar 91.00K HELP. Selama 24 jam terakhir, HELP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 67.57, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.42.

Dalam kinerja jangka pendek, HELP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Help (HELP)

Kapitalisasi Pasar $ 139.30K$ 139.30K $ 139.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 459.22K$ 459.22K $ 459.22K Suplai Peredaran 91.00K 91.00K 91.00K Total Suplai 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Kapitalisasi Pasar Help saat ini adalah $ 139.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HELP adalah 91.00K, dan total suplainya sebesar 300000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 459.22K.