Harga Hempy Hari Ini

Harga live Hempy (HEMPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEMPY ke USD saat ini adalah -- per HEMPY.

Hempy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 163,636, dengan suplai yang beredar 614.73M HEMPY. Selama 24 jam terakhir, HEMPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00459128, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HEMPY bergerak +0.44% dalam satu jam terakhir dan -10.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hempy (HEMPY)

Kapitalisasi Pasar $ 163.64K$ 163.64K $ 163.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 266.19K$ 266.19K $ 266.19K Suplai Peredaran 614.73M 614.73M 614.73M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Hempy saat ini adalah $ 163.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HEMPY adalah 614.73M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 266.19K.