Harga live HERMES hari ini adalah 0.02714629 USD. Lacak informasi harga aktual HERMES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HERMES dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HERMES

Info Harga HERMES

Penjelasan HERMES

Situs Web Resmi HERMES

Tokenomi HERMES

Prakiraan Harga HERMES

Harga HERMES (HERMES)

Harga Live 1 HERMES ke USD:

$0.02717706
$0.02717706
-17.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live HERMES (HERMES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:48:05 (UTC+8)

Informasi Harga HERMES (HERMES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0271428
$ 0.0271428
Low 24 Jam
$ 0.03391645
$ 0.03391645
High 24 Jam

$ 0.0271428
$ 0.0271428

$ 0.03391645
$ 0.03391645

$ 0.18065
$ 0.18065

$ 0.01960026
$ 0.01960026

-1.43%

-17.63%

-1.00%

-1.00%

Harga aktual HERMES (HERMES) adalah $0.02714629. Selama 24 jam terakhir, HERMES diperdagangkan antara low $ 0.0271428 dan high $ 0.03391645, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHERMES adalah $ 0.18065, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01960026.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HERMES telah berubah sebesar -1.43% selama 1 jam terakhir, -17.63% selama 24 jam, dan -1.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HERMES (HERMES)

$ 522.06K
$ 522.06K

--
--

$ 522.06K
$ 522.06K

19.23M
19.23M

19,231,371.54556538
19,231,371.54556538

Kapitalisasi Pasar HERMES saat ini adalah $ 522.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HERMES adalah 19.23M, dan total suplainya sebesar 19231371.54556538. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 522.06K.

Riwayat Harga HERMES (HERMES) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga HERMES ke USD adalah $ -0.00581340155272161.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HERMES ke USD adalah $ -0.0060606345.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HERMES ke USD adalah $ -0.0206722283.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HERMES ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00581340155272161-17.63%
30 Days$ -0.0060606345-22.32%
60 Hari$ -0.0206722283-76.15%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HERMES (HERMES)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga HERMES (USD)

Berapa nilai HERMES (HERMES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HERMES (HERMES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HERMES.

Cek prediksi harga HERMES sekarang!

HERMES ke Mata Uang Lokal

Tokenomi HERMES (HERMES)

Memahami tokenomi HERMES (HERMES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HERMES sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang HERMES (HERMES)

Berapa nilai HERMES (HERMES) hari ini?
Harga live HERMES dalam USD adalah 0.02714629 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HERMES ke USD saat ini?
Harga HERMES ke USD saat ini adalah $ 0.02714629. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HERMES?
Kapitalisasi pasar HERMES adalah $ 522.06K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HERMES?
Suplai beredar HERMES adalah 19.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HERMES?
HERMES mencapai harga ATH sebesar 0.18065 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HERMES?
HERMES mencapai harga ATL 0.01960026 USD.
Berapa volume perdagangan HERMES?
Volume perdagangan 24 jam live HERMES adalah -- USD.
Akankah harga HERMES naik lebih tinggi tahun ini?
HERMES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HERMES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting HERMES (HERMES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,160.91

$3,240.52

$1.0450

$153.03

$1.0004

